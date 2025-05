Caso Kim Soo-hyun: família de Sae-ron processa ator por abuso infantil

Na manhã de hoje a família da atriz sul-coreana Kim Sae-ron, que morreu em fevereiro — no mesmo dia do aniversário do ator Kim Soo-hyun —, fez um pronunciamento ao lado do advogado da família, Bu Ji-seok, e do youtuber conservador Kim Se-eui, conhecido pelo canal Garo Sero Research, que fala sobre política e celebridades.

Com a morte de Sae-ron, o youtuber fez uma série de vídeos conectando a atriz com Kim Soo-hyun, um dos atores mais famosos da Coreia do Sul e o mais bem pago até o escândalo ocorrer.

Soo-hyun, que havia negado envolvimento com Sae-ron na época em que o drama "Rainha das Lágrimas" estava batendo recordes de audiência, teve que vir a público admitir que namorou a atriz, mas que não se envolveu enquanto ela era menor de idade.

Hoje, a família da atriz afirmou que eles se relacionaram quando a atriz ainda estava na escola e o relacionamento começou no ensino fundamental. Ainda segundo eles, a relação só terminou quando ela foi para a faculdade. O advogado mostrou gravações da atriz com uma das pessoas que denunciou e vazou o relacionamento dos atores para o youtuber Se-eui.

Segundo Ji-seok, advogado da família, o denunciante do crime foi perseguido e esfaqueado após vazar as informações. O caso já está sendo investigado.

No áudio, a atriz conta sobre o relacionamento com Soo-hyun e como foi perseguida pela antiga empresa, Golden Medalist, fundada pelo ator. A família de Kim Sae-ron entrou oficialmente com uma queixa criminal contra Kim Soo-hyun por violação da Lei de Bem-Estar Infantil.

O astro, por sua vez, processou a família por difamação. Eles afirmam que só queriam um pedido de desculpas pela memória da filha.

A agência de Soo-hyun, Golden Medalist, foi acusada pela atriz de persegui-la financeiramente. Uma declaração foi publicada pela empresa mostrando indignação com a quantidade do que eles chamaram de "provas fabricadas".

O fornecedor do arquivo de áudio exigiu dinheiro da Golden Medalist e enviou uma parte da gravação, manipulada para imitar a voz da falecida Kim Saeron. A Golden Medalist não atendeu a nenhuma das exigências dessa pessoa.

A empresa afirma que os áudios e imagens foram manipulados com a utilização de Inteligência Artificial e já estão tomando todas as providências legais possíveis.

