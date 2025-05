Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, revela diagnóstico de câncer

Brad Arnold, 46, contou que recebeu um diagnóstico de câncer em suas redes sociais.

O que aconteceu

Vocalista do 3 Doors Down comunicou que foi diagnosticado com um tipo de câncer renal. Ele relatou sua condição de saúde em um vídeo postado no Instagram nesta quarta-feira.

Cantor explicou que enfrenta um carcinoma renal de células claras, que está em estágio 4. De acordo com ele, houve metástase, ou seja, o tumor se espalhou para os pulmões.

Músico ainda anunciou que a turnê de verão do 3 Doors Down será cancelada. Brad Arnold pediu desculpas por não poder continuar com os shows e sinalizou que está usando como lema a música "It's Not My Time" ("Não é a Minha Hora"), em tradução livre) em seu tratamento contra o câncer.