Como filho de Luciano Huck e Angélica 'causou' briga teen nas redes

Benício Huck, 17, filho de Luciano Huck, 53, e Angélica, 51, esteve no centro de uma treta teen que foi o assunto das redes sociais ontem.

O que aconteceu

Um grupo de influenciadores adolescentes, com milhões de seguidores nas redes sociais, realizou uma viagem. Foi nessa viagem a Gramado (RS) que a briga aconteceu.

A treta aconteceu entre Duda Guerra (512 mil seguidores), namorada de Benício, e Antonela Braga (1,8 milhão de seguidores). Outras influenciadoras famosas como Liz Macedo (4,5 milhões) e Júlia Pimentel (3,5 milhões) também se pronunciaram nas redes sociais.

Os seguidores das influencers perceberam que, durante a viagem, Antonela estava aparecendo sozinha nos vídeos. Surgiram rumores que a adolescente estaria sendo excluída.

Após muitas indiretas, Antonela se posicionou, contando que Duda não gostou que ela pediu para seguir Benício no Instagram. "Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo", disse a influenciadora.

Ela gritando comigo, falou: 'Por que você tá seguindo o meu namorado? O motivo dela ter vindo brigar comigo, na frente de todo mundo, foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Antonela Braga

Antonela negou ter interesse em Benício. "Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação, e é nítido, para se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento para ela", disse.

Ela conta ter pedido desculpas a Duda. "Eu tava com medo dela, porque ela tava sendo super grosseira comigo, tavam todos ali contra mim, e não tinha o que eu fizesse, eu virei para ela e falei 'Duda, me desculpa'. Ela virou, olhou pra cima e falou: 'melhore'".