Ator de 'As Visões da Raven' pede ajuda com doença extremamente grave

Rondell Sheridan, 66, pediu doações aos seguidores para pagar seu tratamento após ser hospitalizado.

O que aconteceu

Conhecido por seu trabalho em "As Visões da Raven", o ator foi diagnosticado com um caso extremamente grave de pancreatite. Rondell descobriu a doença durante uma viagem em abril, quando se sentiu mal e foi internado.

Para custear seu tratamento, Sheridan abriu uma vaquinha online com o objetivo de US$ 35 mil (cerca de R$ 199 mil). Até o momento, ele já alcançou 79% de sua meta, equivalente a US$ 27.482 (cerca de R$ 159 mil).

A campanha para ajudá-lo foi uma iniciativa de Isabel Beyoso, amiga próxima do artista, que fez um apelo nas redes sociais ao explicar o caso. "Olá amigos e familiares. Meu nome é Isabel Beyoso e estou criando esta página em nome do meu querido amigo Rondell Sheridan, pois ele foi internado duas vezes no último mês devido a um caso extremamente grave de pancreatite", afirmou.

Beyoso reforçou que a ajuda financeira é essencial, visto que Rondell Sheridan não pode trabalhar. "Ele está impossibilitado de trabalhar desde 12 de abril de 2025 e não poderá retornar ao trabalho em um futuro indefinido. Os médicos disseram que ele só precisa esperar o pâncreas reagir antes que qualquer tratamento adicional possa ser considerado. Enquanto isso, ele ficará praticamente acamado, em recuperação", explicou.