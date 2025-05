Ator da Globo revela que cachorra é 'viciada' em comer camisinha usada

O ator João Vitor Silva, 28, revelou que sua cachorra Doralice tem o hábito de comer "coisas específicas" como, por exemplo, camisinhas usadas.

O que aconteceu

João Vitor explicou que Doralice não é uma cachorra de comer chinelos, fios ou morder o sofá. "Dora nunca me deu esse trabalho, mas ela sempre comeu coisas específicas. Por exemplo: uma das coisas que ela gostava muito era lente de óculos. Estragou mais de oito óculos meu sempre comendo as lentes", iniciou ele durante participação no programa Que História é Essa, Porchat?, do GNT.

Ator, porém, disse ter descoberto da pior maneira o "vício" da cachorra em camisinhas, principalmente usadas. "E tem uma coisa específica que eu descobri que ela gosta muito que é preservativo. Só que Doralice não gosta de comer só preservativo novo, descobri da pior forma... Sabe quando você [transa] não quer levantar, [tira a camisinha] dá um nó e deixa na mesa de cabeceira para jogar depois? Quando olhei, [a camisinha sumiu]. A primeira vez, fiquei desesperado... Mas depois entendi que era um vício de Doralice."

Ele contou que a cachorra ia procurar preservativos na lixeira do banheiro e foi necessário trocar o objeto por outro que o animal não conseguisse abrir. "Fiquei preocupado porque isso aconteceu algumas vezes. Ela aprendeu a abrir a lixeira para catar [o preservativo]".

No programa, o ator recordou uma situação inusitada em que foi ao mercado com Doralice, deixou o animal com um segurança e quando voltou ela tinha feito cocô. "Quando eu sai do mercado, olhei para a cara do segurança e entendi que tinha algo errado. Ele falou: 'ela fez cocô'. Olhei para baixo e não sei o que aconteceu nesse dia, acho que dessa vez ela não digeriu muito bem essa camisinha, que ficou presa e o cocô veio empurrando. Quando olhei, era um cocô branco, uma linguiça... ela cagou na camisinha."

Ator afirmou que ficou sem reação e constrangido. "Olhei para aquilo e não sabia onde enfiar a cara. Olhei para o segurança, ele putaço. Recolhi o cocô, meio constrangido, agradeci a ele, me desculpei, ele falou: 'irmão, só vai embora antes que eu faça alguma coisa'. Não entendi porque ele tinha ficado tão bravo. Fui embora e, no meio do caminho entendi que ele deve ter achado que eu [transava] com a cachorra. Ele não pensou que a camisinha saiu inteira e passou por todo o aparelho digestivo de Doralice".

Ele fez questão de ressaltar que não mantém relações íntimas com o animal. "Isso tem mais de seis anos, essa história ficou guardada comigo, e decidi vir aqui dizer para você, segurança, que eu não transo com minha cachorra. É só um pequeno vício dela."

João Vitor Silva já fez diversos personagens em produções da Globo. Ele é mais conhecido por ter interpretado Pedrinho em "Sítio do Pica-Pau Amarelo", mas também atuou em "Malhação" (2007), "Verdades Secretas" (2015), "Rocky Story" (2016), "Sob Pressão" (2019), "Verdades Secretas 2" (2021), "Os Outros" (2024) e "Garota do Momento" (2024).