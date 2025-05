Belo, barriga trincada e Globo: quem é o ex-ator mirim que 'está no shape'

Ex-ator mirim André Luiz Miranda, 37, surpreendeu os seguidores com seu "shape" musculoso. O intérprete de Tiziu na novela "Terra Nostra" (1999) impressionou os fãs ao posar sem camisa em uma cachoeira.

Quem é o artista

Ator tem 37 anos. Ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro.

Miranda participou de mais de 15 novelas, com passagens por Globo, Record e Band. No canal da família Marinho, o rapaz atuou em produções como "Avenida Brasil" (2012), "Carga Pesada" (2004), "A Casa das Sete Mulheres" (2003), "Bambuluá" (2001) e "Terra Nostra" (1999).

Entre os trabalhos mais recentes estão "Arcanjo Renegado" (2024), "Paulo, O Apóstolo" (2025) e "Dona Beja" (previsão de estreia em 2026). No ano passado, o famoso contou detalhes de como era atuar com o cantor Belo em "Arcanjo Renegado" e "Veronika" (Globoplay).

Ator já admitiu ser fã do cantor Belo. "Cara, eu acho que todo mundo conhece o Belo, esse cara sensacional, esse músico incrível, esse cantor incrível, mas eu acho que todo mundo vai se surpreender. Assim, a gente teve um pouquinho do gostinho do Belo ator em "Arcanjo Renegado", mas em "Verônica", que é a nossa série, a série que ainda vai estrear, tem muito desse Belo ator", disse em entrevista ao portal Leo Dias.

Ele também faz parte do elenco de "Nosso Lar", adaptação para o cinema do livro de Chico Xavier. O longa é um sucesso de bilheteria —o filme foi visto por cerca de 4 milhões de pessoas.

Artista trabalhou em peças de teatro, como "O Jornal", "Momentos Mágicos", "Capitães da Areia" e "Índigo & Blues".

Ator acumula mais de 58 mil seguidores no Instagram. No perfil, ele compartilha registros de viagens, momentos com a família e bastidores de trabalhos na televisão.