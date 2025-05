Pães, bolos e mais: para onde vai a comida do Mais Você após o programa?

Todo dia, o café da manhã do "Mais Você" chama atenção dos telespectadores. Recentemente, a própria Ana Maria Braga, 76, revelou para onde vai toda aquela comida depois que o programa termina.

O que aconteceu

A própria equipe de produção se serve da mesa. Segundo Ana, trata-se de um ritual diário: assim que o programa acaba, os colaboradores comem os quitutes.

Apresentadora disse que nada do que tem no café da manhã do programa é desperdiçado. "Essa é uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo quer comer o que tem aqui", disse a comunicadora, em entrevista ao g1.

Um "Parabéns a você" marca o fim das gravações e a "abertura" da mesa à equipe. Além do tradicional aplauso, os funcionários do set cantam parabéns ou para o aniversariante do dia ou então para o operador de câmera Ivan Julio, apelidado de Seninha, que se torna o homenageado da vez em uma espécie de "piada interna".

Xuxa e Ana Maria Braga no café do 'Mais Você' Imagem: Divulgação/Globo

Marmitinhas e doação

Segundo a própria apresentadora, muitos usam vasilhas para levar as sobras para casa. Até mesmo integrantes de outras equipes da Globo costumam participar do café após o programa matinal e levar as iguarias para sua estação de trabalho. Alessandro Jodar, repórter da editoria de Esporte, é um exemplo disso.

Recentemente, Duda Beat esteve no café com a Ana Maria e levou quitutes para casa. A participação da cantora viralizou após ela aproveitar bastante o momento, experimentando de tudo, e também levar algumas comidinhas em potes.

Que prazer te conhecer, viu Dudinha. Amei o nosso café da manhã e você prometeu que vinha para comer e comeu o mesmo. Gosto assim! E levou até lanchinho, né? Depois me conta o que o pessoal achou das delícias que você levou. Muito sucesso para você, minha linda Ana Maria Braga a Duda Beat, no Instagram

Comida de eventos maiores, como festas no estúdio, vai para doação. "A gente doa os alimentos para uma associação que a gente já tem aqui em contato. Mas a maioria dos dias é isso que acontece e o pessoal fica muito feliz", finaliza.