Americano Adrian Younge une Marcos Valle, Céu e Hyldon: 'Me sinto em casa'

Nos últimos seis anos, o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista americano Adrian Younge trabalhou com uma lista enorme de músicos brasileiros, incluindo verdadeiras lendas da cultura nacional.

Nesta quarta-feira (7), algumas delas se reúnem no palco da Cultura Artística, em São Paulo (SP), no qual o artista irá comemorar o seu aniversário de 47 anos com um show.

Nele, estarão presentes nomes como Marcos Valle, Hyldon, Céu, Carlos Dafé, Luiza Lian e Samantha Schmütz, celebrando a conexão entre as sonoridades do Brasil e dos Estados Unidos.

"Eu vou apresentar uma experiência musical, vai ser muito emocionante. Eu nunca sonhei que iria gravar com essas lendas. Eu fiz discos completos com todas essas pessoas, mas agora, vou ter um show. Também vou apresentar meu novo disco, 'Something About April III' (2025), meu primeiro álbum todo em português", conta Younge ao TOCA.

Lançado em abril, o disco traz a participação de Céu, Luiza Lian, Miguel Lian Leite, Antonio Pinto e Manu Julian. No ano passado, Younge já havia homenageado o Brasil com o disco "São Paulo" (2024), que conta com feats de artistas como Samantha Schmütz e Snoop Dogg.

No selo do qual é sócio, chamado Jazz Is Dead, Younge produziu e gravou discos com nomes como Azymtuh e João Donato, consolidando o seu vínculo íntimo com a música que emana do Brasil.

O músico e produtor Andrian Younge (à dir), ao lado de João Donato (centro) Imagem: Divulgação

"Eu amo a música do mundo, mas, com as músicas do Brasil, é muito diferente pra mim, porque o som da África ressoa aqui. Amo a sintonia entre o som daqui e dos EUA. Eu me apaixonei por pessoas como Marcos Valle, bandas tipo Azymuth, pioneiros tipo Dom Salvador, porque fizeram a música que eu amo de uma forma diferente", conta.

Younge explica que, desde que passou a frequentar o Brasil, percebeu que o país era o seu segundo lar. "Sendo dos EUA, tendemos a pensar que o mundo gira ao nosso redor. Mas, quando você viaja, às vezes as culturas lhe arrebatam de uma forma que você não espera."

"Quando vim ao Brasil pela primeira vez, em 2019, as pessoas, o estilo de vida e a música me cativaram, e eu não sabia explicar, era só um sentimento. Conforme comecei a conhecer mais músicos daqui, percebi que isso não era [causado] porque eu sou negro, estou nos EUA ou amo os discos daqui. É porque eu estou espiritualmente conectado com as pessoas daqui. Por alguma razão, realmente me sinto em casa aqui".

Imagem: Divulgação

No último dia 30 de abril, Adrian Younge se apresentou em Belo Horizonte (MG), com Céu e Samantha Schmütz, e nesta quinta-feira (8), o músico toca em Curitiba (PR), com Schmütz.



Na terça-feira (6), o Jazz Is Dead lançou "Não podemos o amor parar", o primeiro single do novo disco do pianista brasileiro Dom Salvador, gravado com Younge e com seu parceiro Ali Shaheed Muhammad, conhecido por diversos trabalhos desde sua participação na histórica banda A Tribe Called Quest.