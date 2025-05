Viih Tube pega o mesmo vírus que os filhos: 'Estou acabada'

Viih Tube, 24, anunciou ter contraído o vírus conhecido como mão-pé-boca junto com os filhos, Lua, 2, e Ravi, 5 meses.

O que aconteceu

Embora já em recuperação, a influenciadora digital admitiu ter se sentido abalada pelos efeitos da doença. "Gente, e eu, a Lua e Ravi que pegamos um vírus chamado mão-pé-boca? Ontem e hoje estou acabada, me recuperando. Mas já estou me sentindo um pouco melhor", anunciou ela, por meio dos stories do Instagram.

Viih Tube teve que cancelar sua agenda do dia para poder ficar em repouso, conforme as instruções médicas. "Tive que desmarcar tudo do dia, porque, senão, não vou me recuperar."

A síndrome mão-pé-boca é conhecida pela presença de erupções nas três regiões que a nomeiam. Sintomas como febre alta, vômitos, diarreia e perda de apetite também são comuns nos pacientes.