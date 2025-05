'Vigilantes' resolve um dos grandes defeitos de 'My Hero Academia'

Uma das maiores qualidades de "My Hero Academia" também é um de seus maiores defeitos. Ao mesmo tempo que Kohei Horikoshi criou ambientação muito interessante ao mostrar uma sociedade na qual a maioria da população tem poderes, o foco de sua história era mostrar como Izuko Midoriya se tornou o maior herói do mundo ao enfrentar o vilanesco All for One. E o resto desse mundo?

Raros são os momentos em "My Hero Academia" em que se vê de fato a sociedade dessa história. O que fazem os heróis atuam quando não há uma ameaça global?

É aí que entra o derivado "Vigilantes", um dos destaques da atual temporada e que acompanha a vida de Koichi Haimawari, um universitário com o poder idiota de deslizar por superfícies. Ele se une a outros dois heróis sem licença para ajudar no combate ao crime.

É até refrescante acompanhar esse universo de "My Hero Academia" de uma forma mais "compacta". As aventuras são bem cotidianas, com assaltos e tráfico de entorpecentes, próximo de um episódio da série de "Homem-Aranha" que uma duologia épica de "Os Vingadores" para o cinema.

E a participação de heróis da série original é a cereja no bolo, pois oferece um protagonismo a heróis com menos destaque como o Eraser Head.

Além de dar holofote ao que o anime original aborda de relance, "Vigilantes" é mais moderna que "My Hero Academia". O estúdio Bones aproveitou que se trata de um novo anime para testar alguns truques de animação que, talvez, não quisesse experimentar na série principal.

Agora há uma animação para lá de estilosa, com um jeitão de histórias em quadrinho que tanto influenciou o autor. Está valendo muito a pena acompanhar essa aventura.

"My Hero Academia: Vigilantes"

Streaming Crunchyroll (com dublagem e legenda)

Outros spin-offs tão bons (ou melhores) que o original

"Attack on Titan: Junior High"

Esqueça as tramas políticas e o protagonista bastante controverso, "Attack on Titan: Junior High" é um anime de comédia mostrando o elenco da série original criança, tendo aulas na escolinha da Muralha. Há quem diga que este anime é muito menos equivocado que "Attack on Titan", então vale conferir na Crunchyroll.

"Burn the Witch"

As bruxinhas Noel e Ninny trabalham para uma agência chamada Wing Bind para proteger a população do Reino Unido do ataque de dragões. "Tá, mas este anime é spin-off do quê?", você pergunta. Simples: elas vivem no universo de "Bleach" e trabalham num braço ocidental da firma de shinigamis, veja na Crunchyroll.

"Hanako-kun Depois da Escola"

O que acontece com Hanako-kun e Nene Yashiro, quando eles não estão resolvendo os casos misteriosos do anime original? Bem, se metendo em confusões. Este derivado de "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome" é um prato cheio para quem quer mais fantasmas, disponível na Crunchyroll.

Afinal o Gear 5 de "One Piece" veio da capoeira? Animador francês coloca mais lenha na fogueira

"One Piece" é o maior shonen de lutinha da atualidade e os fãs têm uma relação muito particular com a obra. Tal qual no começo dos anos 2000, quando fãs de "LOST" reviravam qualquer pista dos episódios para descobrir segredos futuros, os otakus admiradores do Chapéu de Palha tentam encontrar qualquer informação oculta que Eiichiro Oda pode ter colocado anteriormente na obra e que responda os mistérios daquele mundo.

Os fãs brasileiros, em especial, têm até mais motivos para revirar as pistas de "One Piece", afinal o autor considera que o protagonista Monkey D. Luffy seria um brasileiro caso a obra se passasse no nosso mundo (algo que ele escreveu em uma seção de cartas do mangá).

Recentemente também o produtor de conteúdo Guto Barbosa (que inclusive já participou de live aqui em Splash UOL) fez um vídeo mostrando como o poder Gear 5 poderia ter influência na capoeira, e agora uma pessoa da produção comentou essa semelhança.

O animador francês Vincent Chansard, que tem trabalhado em episódios de "One Piece", publicou um fio no X (antigo Twitter) contando detalhes da produção, e em um post em especial ele citou a capoeira como referência para o atual poder de Luffy. Segundo o animador, isso tem tudo a ver com o tema "liberdade" que tanto o poder quanto o arco de Egghead abordam.

Ainda que o próprio Eiichiro Oda não tenha confirmado a relação entre o Gear 5 e a capoeira, ao menos pessoas que trabalham na obra também consideram que faz sentido a comparação. Vamos aguardar os próximos desdobramentos dessa história.

"One Piece" - Arco Egghead

Streaming: Crunchyroll e Netflix (legendado)

Capoeira: por sua conexão com o Brasil (onde o Oda se inspirou) e por combinar com a ideia de liberdade. Além disso, dá ao Luffy aqueles movimentos saltitantes, aéreos e lúdicos que combina com o Gear 5. Vincent Chansard, Animador de "One Piece" falando no X sobre sua inspiração ao trabalhar no Gear 5

Editora nova, mais "Pokémon" e cavaleiros franceses: Lançamentos de mangás do mês de maio

O mês de maio chegou e com ele veio também a agenda de mangás que serão lançados no Brasil, segundo o levantamento sempre eficiente do blog Biblioteca Brasileira de Mangás. Vamos às publicações previstas para chegar no Brasil agora em maio:

Editora Panini

"Pokémon X & Y", de Hidenori Kusaka, Mato e Satoshi Yamamoto

"Meu Casamento Feliz", de Akumi Agitogi e Rito Kohsaka

"A Casa Estranha", de Uketsu e Kyo Ayano

"Honey Lemon Soda", de Mayu Murata

"Lycoris Recoil: Antologia Oficial Repeat"

"She is Beautiful", de Jun Esaka e Takahide Totsuno

"Re Cervin", de Kousuke Hamada

"Será que esse amor é irresistível?", de Mia Sorahana

"O Homem de Gelo e sua fria Colega de Trabalho", de Miyuki Tomogata

"A Épica História de Sasuke: Os Descendentes de Uchiha e a Sacra Poeira Estelar", de Masashi Kishimoto e Jun Esaka (light novel)

Editora Baú

"As Viajantes do Fim", de Tsukumizu

Darkside Books

"Violência & Paz + O Jovem com uma Government .45", de Shinobu Kaze

"Gaia", de Asagi Yaenaga

Editora Excelsior

"Homem-Aranha: Guerreiro das Sombras", de Shogo Aoki

NewPOP Editora

"Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco - A Odisseia do Tempo", de Jérôme Alquié e Arnaud Dollen

"Kaikisen: Retorno ao Mar", de Satoshi Kon

"Tocando a sua noite", de Moyori Mori

Editor MPEG

"O Fim das Minhas Noites de Solidão", de Yoh Matsumoto

"Reflexos do Futuro", de Blanca Mira

Editora Conrad

"Okinawa", de Susumu Higa

Muitos destaques interessantes. Para começar, a Editora Baú lançará seu primeiro mangá, "As Viajantes do Fim". A NewPOP Editora também colocará nas lojas o primeiro volume do spin-off francês de "Os Cavaleiros do Zodíaco", produzido pelo animador responsável pela animação não oficial da Saga de Hades que fez tanto sucesso no começo dos anos 2000.

A editora Excelsior também fará um feito inédito: o tal mangá do Homem-Aranha vai sair no Brasil antes mesmo do Japão e dos EUA! Já a Panini, responsável pela maior quantidade de títulos do nosso mercado, vem com muita coisa boa.

"Pokémon X & Y" é a mais nova parte da saga dos monstrinhos de bolso, "Meu Casamento Feliz" chega aproveitando o sucesso do anime da Netflix e "Honey Lemon Soda" aparece para aumentar o catálogo de shoujos no Brasil. Por fim, mais uma light novel de 'Naruto' para mostrar que o rival dramático do ninja loiro continua com tudo.

Até a próxima semana, otakus!