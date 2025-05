Eu achei uma mala cheia de dinheiro, posso ficar com ela? ChatGPT responde

O dilema desta semana em "Vale Tudo" envolve diretamente Raquel. Ela encontrou uma mala lotada de dinheiro na casa de Rubinho. A personagem de Taís Araújo decide se livrar da quantia e colocá-la num cofre, e sua reação ao ver os dólares foi um dos assuntos do Central Splash desta terça-feira (6).

Para Chico Barney, a reação de Raquel ao descobrir a mala foi muito engraçada, ao mesmo tempo que fiel com o contexto social em que a personagem se encontra, visto que é uma mulher negra e poderia ser incriminada.

Tem um exagero da reação, da reação física até, dela se tremendo, o olhar dela para o Ivan como se ele tivesse roubado o dinheiro, o dilema, a preocupação. É tudo muito interessante e dá muita nuance para Raquel, que estou achando um legal [...] Ela é a boazinha esquisitíssima.

Chico Barney

Essa reação de Raquel foi um debate entre Chico e Bárbara, que se questionaram o que fariam diante de tanto dinheiro. Para Saryne, Raquel teve uma reação mais perto da realidade —de surpresa.

Acabou que foi real. Eu não consigo me imaginar abrindo uma mala e vendo tanto dinheiro. Eu não sei qual seria minha reação, e eu acho que a gente cobra algumas atitudes, mas na hora do vamo ver, o mais real é você ficar na dúvida do que fazer.

Bárbara Saryne

Chico apela para a inteligência artificial para descobrir se embolsar uma grana encontrada é um ato criminoso ou não. O ChatGPT aconselha levar o dinheiro para a polícia, e até identificou que a trama descrita pelo apresentador do UOL é digna de novelão da Globo.

