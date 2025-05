Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 7 a 17/5

Beatriz e Basílio invadem mansão dos Alencar. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 7 de maio

Beatriz e Basílio invadem a mansão à procura de Clarice. Zélia garante a Teresa que descobrirá o paradeiro de Clarice. Maristela se irrita quando Bia garante que ficará na casa de Beto. Astrid confronta Zélia sobre a permanência de Celeste na Magnifique. Lígia defende Celeste de Zélia. Beatriz e Teresa pedem ajuda a Gregório para resgatar Clarice. Lígia conhece Camila. Bia se entristece com o comportamento de Beto. Gregório manipula Pimenta e entra no quarto de Clarice.

Quinta-feira, 8 de maio

Gregório pede que Clarice tenha paciência para deixar a clínica. Celeste teme ir à escola e sofrer retaliações. Maristela tenta disfarçar para Miranda a presença e Basílio em sua casa. Beatriz, Beto, Gregório e Teresa pensam em como resgatar Clarice. Alfredo tenta descobrir os pontos fracos de Alfonso. Zélia tenta vender as joias de Clarice. Basílio arma para que a sociedade saiba detalhes de seu casamento com Maristela. Eugênia e Bia defendem Celeste dos ataques das amigas. Juliano e Maristela descobrem que Geraldo está vivo. Gregório consegue infiltrar Beatriz na clínica psiquiátrica onde Clarice está internada.

Sexta-feira, 9 de maio

Beatriz engana Pimenta e invade o quarto de Clarice. Maristela faz uma aliança com Geraldo. Maristela se desespera ao ser rechaçada por suas amigas. Camila afirma a Ronaldo que deseja apenas se divertir. Raimundo propõe que Celeste e Edu se casem em cerimônia religiosa. Geraldo desaparece. Jacira pede que Alfonso se afaste de Teresa. Bia sente ciúmes de Ronaldo com Camila. Beatriz prepara-se para tirar Clarice da clínica psiquiátrica.

Sábado, 10 de maio

Gregório consegue tirar Clarice da clínica. Maristela ameaça Miranda e suas demais amigas da alta sociedade. Bia arma contra Camila, por ciúmes de Ronaldo. Alfonso confessa a Alfredo que é seu irmão. Na casa de Teresa, Clarice se preocupa com a situação de Beatriz. Basílio e Beto preparam-se para resgatar Beatriz da clínica. Vera e Lígia arrumam Celeste para seu casamento com Edu. Nelson observa de longe a cerimônia de Edu e Celeste. Juliano procura Clarice.

Segunda-feira, 12 de maio

Juliano se desespera ao encontrar Beatriz no lugar de Clarice na clínica. Nelson entrega uma quantia em dinheiro a Alfredo. Pimenta e Juliano dopam Beatriz. Juliano confronta Teresa e Beatriz sobre o paradeiro de Clarice. Zélia comemora o sucesso do plano de Clarice e Beatriz. Anita, Guto e Alfredo temem a presença de Nelson. Bia se incomoda com a intimidade entre Ronaldo e Camila. Guto se impressiona com o comportamento de Nelson. Bia questiona Juliano e Maristela sobre Clarice.

Terça-feira, 13 de maio

Juliano e Maristela despistam Bia. Raimundo se incomoda com o comportamento de Camila. Edu confessa seu mal-estar em morar na casa de Raimundo com Celeste. Nelson afirma a Edu que decidiu se tornar um novo homem. Juliano vai até a casa de Carmem em busca de Clarice. Clarice se preocupa com Bia. Alfonso revela que é o novo vizinho de Teresa. Zélia pede ajuda a Basílio para encontrar as joias de Clarice. Lígia teme estar grávida de Raimundo. Bia chega a Petrópolis para visitar Clarice.

Quarta-feira, 14 de maio

Clarice diz a Bia que está se separando de Juliano. Alfredo e Alfonso fazem as pazes. Alfonso confessa seu amor por Teresa. Basílio entrega as joias de Clarice para Zélia. Anita, Edu e Guto acreditam que Nelson possa mesmo estar mudado. Raimundo apoia Edu em sua carreira. Juliano deduz que Bia esteve em Petrópolis. Zélia tenta contatar Geraldo. Lígia passa mal e acredita ser uma possível gravidez. Camila pede para permanecer mais um tempo na agência. Juliano vê Clarice com Gregório. Geraldo aceita fazer negócio com Zélia.

Quinta-feira, 15 de maio

Geraldo revela para Zélia, Beatriz e Basílio onde está enterrado o corpo de Valéria. Juliano tem uma crise de raiva diante de Clarice e Gregório. Gregório confessa seu amor por Clarice. Bia se incomoda quando Ronaldo afirma estar namorando Camila. Maristela sugere que Juliano ameace despejar Carmem. Basílio provoca Juliano na frente de Raimundo. Lígia comenta com Teresa que teme estar grávida. Jacira pede ajuda para ter informações de Alfonso. Carmem recebe uma ordem de despejo.

Sexta-feira, 16 de maio

Clarice ajuda Carmem e confronta Juliano. Maristela reconhece o trabalho de Basílio com o novo produto para homens. Camila convida Ronaldo para viajar. Clarice decide enviar para a polícia o mapa feito por Geraldo. Jacira arma para Alfonso. Maristela faz com que Basílio seja preso por desacato. Ronaldo anuncia a Raimundo que viajará com Camila para esquecer Bia. Raimundo encontra um teste de gravidez com Lígia. Maristela retira Basílio da delegacia. O delegado recebe uma carta anônima com a localização do corpo de Valéria.

Sábado, 17 de maio

O delegado decide investigar o conteúdo da carta anônima. Ronaldo rejeita Bia. Lígia comemora ao descobrir que não está grávida. O delegado procura Arlete. Alfredo é assaltado, e Nelson salva o ex-rival. Lígia descobre que está na menopausa. Beto revela a Ronaldo a verdade sobre Bia. Alfredo e Guto convencem Anita a abrigar Nelson. Diante de Bia, Ronaldo hesita em viajar com Camila. Os policiais encontram um cordão de Valéria no local indicado por Geraldo.