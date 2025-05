Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 7 a 17/5

Bárbara nota o incômodo de Marlon com o beijo de Leo e Davi. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 7 de maio

Bárbara percebe o incômodo de Marlon com o beijo de Davi e Leo. Sofia e Filipa se encantam com as histórias de Rosa sobre a Boaz. Costa aborda Lucas e exige que ele apague seu vídeo com Kami. Marlon protege Lucas. Davi e Leo se divertem no parque de diversão. Samuel se incomoda ao saber que Davi ficou com Leo. Kami destrata Costa. Filipa se alegra com os elogios que recebe de Danilo. Abel entrega para Sofia uma medalhinha que era usada por Ellen. Lucas conta para Ryan sobre Kami e Costa, e ele se preocupa. Marlon defende Kami de Vespa e Costa, que se enfrentam na frente da fábrica.

Quinta-feira, 8 de maio

Vespa e Marlon intimidam Costa. Durval decide ajudar Ryan a falar com Dedé. Marlon se aconselha com Luisão. Kami conta para Leo e Yara que Marlon ajudou a salvar sua vida. Vespa manda Lucas entregar um celular para Dedé. Marlon decide aceitar o convite para lutar em Miami. Leo sente a falta de Sofia. Breno se desespera com as ideias de Filipa para a nova coleção da Boaz. Sofia sente medo da nova babá. Jacques gosta de saber que as ideias de Filipa trarão um grande gasto para Boaz. Todos estranham o comportamento de Sofia. Leo começa a vender bolos na faculdade de Stephany. Samuel e Davi levam Sofia para ver Leo.

Sexta-feira, 9 de maio

Leo se surpreende com a visita de Sofia. Abel exige que Samuel vá para a fábrica e leve Sofia para a escola. Jacques se insinua para Filipa. Sofia grava o endereço de Leo. Filipa decide ser a modelo para as novas lingeries desenhadas pela equipe de Breno. Samuel tenta convencer Abel a demitir a atual babá de Sofia e recontratar Leo. Samuel e Davi descobrem os vídeos feitos pela nova babá de Sofia. Marlon flagra Lucas roubando e faz um acordo com ele. Filipa se incomoda com a lingerie desenhada pela equipe de Breno. Yara presencia Dedé falando com Ryan pelo celular e conta para Kami. Abel demite a nova babá. Sofia foge de casa para procurar Leo.

Sábado, 10 de maio

Sofia pede ajuda para encontrar o endereço de Leo. Yara implica com Davi. Abel descobre que Sofia fugiu de casa. Sofia é abordada, no ônibus, por um homem suspeito. Samuel encontra uma pista sobre o paradeiro da irmã mais nova. Leo se desespera ao saber da fuga de Sofia. Kami repreende Ryan por dar um celular escondido para Dedé. Leo encontra Sofia. Vespa manda Lucas trabalhar no galpão de Alan como espião. Sofia implora que Abel recontrate Leo. Leo conta para Sofia sobre o bebê que perdeu. Samuel avisa a Abel que contratará Leo para cuidar de Sofia.

Segunda-feira, 12 de maio

Stephany conta a Leo que Samuel tentou contratá-la como babá de Sofia. Abel questiona Samuel sobre seu interesse em Leo. Davi não gosta quando Abel o desdenha. Sofia rejeita Filipa. Leo convence Samuel a lhe dar uma nova chance como revendedora da Boaz. Filipa discute com Breno sobre a nova coleção. Leo é assaltada e perde parte das peças da Boaz, mas Ayla a apoia. Ferrarez humilha Filipa, que é confortada por Danilo. Marlon alerta Lucas durante os treinos. Leo liga para Ryan, e Kami confronta a amiga.

Terça-feira, 13 de maio

Kami discute com Leo, e Pam a conforta. Ryan pede que Durval localize Zinho. Marlon afirma a Alan que todos sentem falta dos seus treinos. Sofia e Samuel confessam sua saudade de Leo. Vespa pede que Lucas entregue uma carga a Leo. Bárbara comemora sua ida com Marlon para Miami, e Alan se decepciona. Leo pede desculpas a Kami. Ryan encara Costa. Alan pede que Sérgio aguarde para conceder a dispensa da polícia a Marlon. Davi convida Leo para sair, e Samuel vê. Davi e Leo se envolvem em uma confusão com Barão na boate.

Quarta-feira, 14 de maio

Marlon confronta Barão, e Luisão exige que todos aguardem a chegada da polícia. Costa ataca Ryan, e Durval clama por socorro. Ryan chama por Dedé. Kami teme levar Dedé para conhecer Ryan, que está entre a vida e a morte. Davi dá seu depoimento na delegacia sobre o incidente na boate. Bárbara afirma que se casará com Marlon, e Leo sente. Rosa tem um episódio de confusão e pede segredo a Abel, mas Filipa ouve. Samuel gosta de saber que Davi não está mais com Leo. Leo tem um sonho com Davi, Marlon e Samuel. Luisão sofre um acidente na frente de Jussara.

Quinta-feira, 15 de maio

Marlon recebe o apoio de Leo. Kami visita Ryan no hospital do presídio. Marlon afirma a Bárbara que não irá mais viajar, e Alan os observa. Alan revela a Marlon que ele ainda pode ser policial. Leo e Marlon têm uma conversa respeitosa. Bárbara vai para Miami. Há uma passagem de tempo. Marlon se forma na Polícia Militar. Yuri garante a Ryan que irá libertá-lo da prisão.

Sexta-feira, 16 de maio

Ryan conta para Durval que Yuri pode ajudá-lo a deixar a prisão. Dedé se perde de Kami, e Marlon ajuda a procurá-lo. Marlon salva Dedé de um acidente, e Kami se encanta por ele. Leo se incomoda com a proximidade entre Marlon e Kami, e Pam nota. Abel desiste de sair com Filipa, que se apoia em Danilo. Rosa, Filipa e Abel decidem fazer uma festa de aniversário para Sofia. Marlon comenta com Danilo que não quer magoar ninguém se envolvendo com Kami. Ryan vê uma publicação na rede social de Pam, em que Marlon dança com Kami. Leo chega com Dedé e transforma a festa de Sofia. Abel convida Leo para voltar a trabalhar em sua casa.

Sábado, 17 de maio

Leo aceita voltar a trabalhar na mansão de Abel, e os dois fazem um novo acordo. Stephany e Yara ficam felizes com a alegria de Leo ao estar perto de Sofia. Marlon discute com Leo sobre o passado dos dois. Marlon tem seu primeiro dia de trabalho na polícia, e Alan o observa com orgulho. Davi tentar se aproximar de Leo, mas Sofia os interrompe. Jaques anuncia que a coleção de Filipa fracassou. Abel diz a Filipa que a afastará da Boaz. Rosa e Jaques discutem por conta de Abel. Castanho repreende o comportamento impulsivo de Marlon. Jaques se insinua para Filipa, e Tânia flagra os dois.