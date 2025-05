Segredo e despedida: Três bombas mudam a vida de Renato em 'Vale Tudo'

A vida de Renato (João Vicente de Castro) passará por algumas mudanças nos próximos capítulos do remake de "Vale Tudo".

O que vai acontecer

Leila (Carolina Dieckmann) e Renato irão para a cama. A loira acompanhará o chefe em uma reunião profissional - mas o compromisso termina em clima de sedução. Mais tarde, Solange (Alice Wegmann) flagra o casal juntos.

Executivo da Tomorrow, porém, frisa que não quer nada sério. Leila, que a princípio se mostra apaixonada, fica desapontada e o romance começa a esfriar. As informações são do jornal Extra.

Leila (Carolina Dieckmann) e Renato (João Vicente Castro) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha e Marcos Serra Lima/Globo

Renato esconde um segredo. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Milena (Julianne Trevisol) entra na novela para revelar a Leila que já se envolveu com o empresário, mas o namoro não deu certo, pois o primo de Marco Aurélio (Alexandre Nero) guarda a sete chaves que fez vasectomia para não ser pai.

Caso com Leila acaba e Renato deixa o apartamento do primo. A ex de Ivan (Renato Góes) acaba seduzida por Marco Aurélio e, por conta disso, o dono da Tomorrow decide se mudar para seu próprio imóvel, que ainda estará em reforma.

Renato se envolve com Solange? Apesar de ser uma hipótese plausível e que pode vir a ser usada no remake, esse romance não aconteceu na primeira versão de "Vale Tudo", em 1988.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.