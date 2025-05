Renato entra em guerra contra o próprio primo em 'Vale Tudo'

Renato (João Vicente de Castro) entre em guerra com Marco Aurélio (Alexandre Nero) nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Tudo começa quando o dono da Tomorrow engata um caso com Leila (Carolina Dieckmann). Porém, os dois começam a se desentender bem rápido.

Enquanto a ex-mulher de Ivan (Renato Góes) quer um compromisso firme, Renato não quer nada muito sério. Segundo informações do jornal O Globo, tudo piora quando uma ex-namorada do patrão de Sardinha (Lucas Leto) surge na trama.

Milena (Julianne Trevisol) aparece na história e conta para Leila que já teve um envolvimento com Renato, mas que o caso não foi para frente por conta de um segredo. Nesse momento, o casal termina o romance.

Depois disso, Leila e Marco Aurélio iniciam um namoro. Isso faz com que os dois primos comecem a se estranhar frequentemente.

Morando no mesmo apartamento de seu rival, Renato decide se mudar. Ela vai morar na nova casa antes mesmo de a reforma acabar, tudo isso para não ter mais de presenciar o romance de Marco Aurélio com sua ex.

Se o remake seguir os caminhos da versão original, exibida em 1988, Leila e Marco Aurélio terminam a novela casados. Eles fogem do Brasil após a mulher confessar que matou Odete Roitman (Débora Bloch).

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.