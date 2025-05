Psica anuncia Mano Brown, Marina Sena, Célia Sampaio e Melly em Belém

Dentre os dias 12 e 14 de dezembro, o Psica acontece em Belém (PA), consolidando-se como o maior festival realizado na região Norte do país.

Nesta terça (6), estão sendo anunciadas as primeiras atrações do line-up: Mano Brown, Marina Sena, BK convida Evinha, Melly, Célia Sampaio, Wanderley Andrade, Banda Voo Livre, Patricia Bastos convida Trio Manari e Ronaldo Silva e Batucada Misteriosa & Toró Açu.

Mano Brown durante show no TIM Music Festival, em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

'Somente Rio e SP não representam o Brasil'

Em entrevista ao TOCA, Melly, importante nome que vem despontando na cena baiana, e Célia Sampaio, artista icônica conhecida como a dama do reggae do Maranhão, ressaltaram a importância de eventos como o Psica para o fortalecimento das cenas musicais nortista e nordestina.

"Tem que haver movimentação em outras cidades além do Sudeste, somente Rio de Janeiro e São Paulo não representam o Brasil inteiro tão bonito como é. Durante muito tempo, essa oportunidade não era fomentada. Fico muito feliz que a gente esteja dando mais atenção à pluralidade musical brasileira. Essa movimentação do mercado tem tudo a ver com o que tem sido construído e protestado durante muito tempo por artistas tão vitais como a Célia. E o público clama por isso. A arte sempre vai revolucionar nosso estado social", diz Melly.

"Eu acho que deu uma melhorada por conta de festivais como o Psica e outros que temos no Brasil. Temos que fazer as cenas do Norte e do Nordeste, e como que se vai fazer? Através dos festivais. Há muitos anos, a gente fala dessa vontade pra poder ter mais força a produção independente", avalia Sampaio.

Célia Sampaio, considerada a grande dama do reggae do Maranhão Imagem: Divulgação

Sobre o show no Psica, Melly conta que irá apresentar uma mistura de seu álbum de estreia "Amaríssima" (2024) com o trabalho mais recente, "Amaríssima V2 (Remix)", lançado em fevereiro. "Eu tô num momento de muita liberdade criativa e eu quero colocar tudo isso no mundo, então a gente já está organizando essa mescla, essa junção entre meus dois momentos."

Já Sampaio conta que irá trazer ao palco uma síntese de décadas de carreira, culminando no seu EP mais recente, "EPARREY" (2025), que traz a devoção à orixá Iansã para o universo do reggae. "O intuito é homenagear Iansã com vários ritmos, já que é o orixá do movimento. Vou trazer o meu álbum de 2022, do meu primeiro disco, de 2000. A gente vai escolher várias coisas pra mostrar."

Neste ano, o Festival Psica inicia no dia 12 com cinco palcos abertos, com programação gratuita, montados no bairro da Cidade Velha. Já nos dias 13 e 14, o evento será realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, onde haverá outros cinco palcos. Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$99,90.

Serviço:

Festival Psica 2025

Local: Cidade Velha e Mangueirão, em Belém

Data: 12, 13 e 14 de dezembro

Vendas: https://www.ingresse.com/festival-psica-2025/

R$ 125,00 meia

R$ 170,00 solidária

R$ 250,00 inteira