Ator mirim a empresário: por onde anda ator que fez Tiago da 1ª 'Vale Tudo'

Tiago, personagem vivido por Pedro Waddington, 27, no remake de "Vale Tudo" (Globo), foi interpretado por Fábio Villa Verde, 54, na versão original, de 1988. Com mais de 30 novelas no currículo, o ator está longe das telinhas desde 2021. A seguir, Splash relembra sua trajetória e mostra como ele está hoje.

Novelas na Globo, SBT e Record

Fábio Villa Verde começou na televisão ainda criança. Sua primeira novela foi "Brilhante" (1981), ao lado da atriz Fernanda Torres, e depois fez a versão original de "Elas por Elas" (1982), quando ainda tinha 17 anos, seis anos antes de viver Tiago em "Vale Tudo", como filho de Heleninha e Marco Aurélio.

Fábio Villa Verde e Fernanda Torres em 'Brilhante' Imagem: Divulgação/Globo

Ao longo dos anos 1990 e 2000, Fábio acumulou trabalhos em novelas da Globo e do SBT. Esteve em "Meu Bem Meu Mal", em duas temporadas de "Malhação", "A Padroeira", "O Profeta", além de "Pequena Travessa", "Revelação", "Vende-se um Véu de Noiva", "Amor e Revolução" e "Carrossel".

Fábio Villa Verde e a mulher, Regiane Cèsnique Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2013 migrou para a Record para fazer "Pecado Mortal". Na emissora, também compôs o elenco de "A Terra Prometida" (2017) e participou do reality Power Couple Brasil com a esposa, Regiane Cesnique, antes de retornar à Globo para trabalhar nas novelas "Pega Pega" (2017-2018) e "Orgulho e Paixão" (2018).

As últimas novelas da carreira foram "Topíssima" (2019) e "Gênesis" (2021). Após os folhetins da Record, o ator surgiu somente em um episódio da série "Dom", do Prime Video.

Por onde anda Fábio Villa Verde hoje?

Hoje, Fábio é empresário, mas não deixou a carreira de artista. Fora a atuação, ele tem se dedicado ao trabalho por trás das câmeras nos últimos anos e é dono de uma produtora em São Paulo.

Ator deu bênção a Pedro Waddington para reviver o personagem. O jovem ator, filho de Helena Ranaldi, assumiu que foi procurado por Fábio Villa Verde após ser confirmado com Tiago do remake de "Vale Tudo".

Renata Castro Barbosa com Fábio Villa Verde em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

Estamos em outro momento do Brasil. E eu gostaria de ter a minha própria percepção do Tiago. Mas recebi uma mensagem do Fabio Villa Verde me desejando boa sorte. Fiquei contente.

Pedro Waddington, ao jornal O Globo

Em seu Instagram, Villa Verde tem relembrado seu papel em "Vale Tudo". Além de declarar sua admiração por Gloria Pires, intérprete de Maria de Fátima na primeira versão, o veterano fez post com vídeos ao lado de Regina Duarte (Raquel Acioli, em 1988) e uma homenagem a Reginaldo Faria, que foi Marco Aurélio, pai de seu personagem, na trama original.