Novo filme de Attenborough mostra destruição e esperança nos oceanos do planeta

Por Susanna Twidale

LONDRES (Reuters) - O naturalista britânico David Attenborough afirma que há esperança para o futuro dos oceanos do planeta em um novo filme que tem pré-estreia nesta terça-feira e que apresenta tanto a escala dos danos causados pelas atividades humanas quanto a capacidade de recuperação dos oceanos.

Em seu mais recente trabalho, "Ocean", Attenborough, um dos mais conhecidos documentaristas e cineastas da natureza do mundo, cujo trabalho se estende por sete décadas, mostra os desafios enfrentados pelos mares ao longo de sua vida, desde práticas destrutivas de pesca industrial até o branqueamento em massa dos recifes de corais.

"Depois de quase 100 anos no planeta, agora entendo que o lugar mais importante da Terra não é a terra, mas o mar", diz ele em um trailer do filme.

Seu lançamento completo nos cinemas na quinta-feira coincide com o 99º aniversário de Attenborough.

"Quando David Attenborough começou, havia dois canais de TV e todos o conheciam como a voz da natureza. Agora há centenas de canais, mídias sociais, mas ele ainda é a voz da natureza", disse Enric Sala, produtor executivo do filme e fundador da National Geographic Pristine Seas, em uma entrevista.

Na pré-estreia desta terça-feira em Londres, haveria um evento de luxo com celebridades e dignitários andando sobre um tapete azul -- não vermelho -- à noite, e também uma exibição durante o dia para estudantes e professores.

"Esperamos que as gerações mais jovens que comparecerem à exibição de hoje se sintam tão inspiradas que queiram ser o David Attenborough do futuro", disse Sala.

Apesar de retratar o sombrio estado atual da saúde do oceano, as descobertas feitas durante as filmagens oferecem esperança, disse Attenborough.

"O oceano pode se recuperar mais rápido do que imaginamos, ele pode voltar à vida", disse Attenborough no filme.

"Se salvarmos o mar, salvaremos nosso mundo. Depois de uma vida inteira filmando nosso planeta, tenho certeza de que nada é mais importante."

O lançamento do filme ocorre antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, em junho, onde se espera que mais países ratifiquem um acordo de 2023 para proteger a biodiversidade do oceano, que atualmente não tem signatários suficientes para entrar em vigor.