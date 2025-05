Myrian Rios aponta erro médico após passar mal: 'Gravíssimo'

A atriz Myrian Rios, 66, relatou que foi vítima de um erro médico após passar mal e procurar atendimento.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado na manhã de hoje, a artista explica que teve um mal-estar no último sábado, durante a apresentação da peça "Aluga-se Um Namorado". Vendo que a sensação de tremedeira e boca seca não passava, a atriz decidiu ir até um hospital no Rio de Janeiro.

No local, Myrian passou por exames de urina, sangue e teste para Covid. "O médico disse que eu estava com infecção urinária e pneumonia. E me passou uma receita do medicamento. Fui correndo na farmácia com meu filho, compramos o medicamento. Fui para o espetáculo", afirmou.

Quando estava na farmácia, em meio à pressa, a artista conta que até mesmo a farmacêutica estranhou um dos medicamentos. "Só não abri [e tomei] esse medicamento. Fui para o espetáculo, deu tempo, aí voltamos pra casa".

Assim que retornou do teatro, o filho de Myrian decidiu olhar a receita médica para conferir se a mãe estava tomando os remédios nos horários corretos. "Quando ele pega a receita, não era minha, não era o meu nome. Ele falou 'mãe, essa receita não era pra você'".

Ao constatarem a troca das receitas, a atriz e seu filho retornaram para a emergência do hospital. "Colocaram outro médico para me atender, e ele viu no computador que a pessoa daquela receita é quem tem pneumonia. Quer dizer, eu tomei remédios como se eu tivesse pneumonia e a mulher deve ter ido para casa com uma receita para infecção urinária", constatou Myrian.

Após receber uma nova receita, esta com os medicamentos certos, a atriz retornou na farmácia, devolveu o remédio que não abriu e comprou o antibiótico para tratar o seu problema. "Como é perigoso isso, né? Na correria de fazer o espetáculo, eu não li, não verifiquei o meu nome ali. Então fica o alerta para vocês", refletiu.