MC Gui se filia ao PSD, partido de Gilberto Kassab, em São Paulo

MC Gui se filiou ao PSD durante evento do diretório do partido em São Paulo nesta segunda-feira (5).

O que aconteceu

Filiação contou com a presença de Gilberto Kassab, presidente do partido, e de Nelson Jobim, ex-ministro do STF. A cerimônia foi organizada para a posse do ex-senador Heráclito Fortes como presidente do Conselho Político da legenda.

A filiação de Gui teria sido costurada por conta de sua atuação em projetos sociais na capital paulista e no Guarujá. Projetos são voltados para o ensino de jiu-jitsu e cuidados com pets. "Ele vem fazendo muito trabalhos sociais. Se aliou com Kassab para apresentar seus projetos", informa Rogério Alves, pai e empresário de Gui, em contato com Splash

Já Kassab disse ter sido procurado pelo funkeiro, que relatou o desejo de "apresentar alguns projetos, que podem ser avaliados pelo governo do estado". "Ele tem iniciativas sociais, quer ter uma atuação política, e escolheu o PSD para iniciar essa trajetória", disse em entrevista ao Globo. O presidente do PSD ocupa atualmente o cargo de secretário de Governo na gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Além de MC Gui, outros influenciadores digitais também ingressaram no partido em um movimento de renovação do quadro pessedita no estado para 2026, segundo O Globo. Confira os nomes: a jornalista Paola Machado, que produz conteúdo para as redes sociais sobre emagrecimento; Fernando Gomes, coordenador do ambulatório de doenças do envelhecimento no Hospital das Clínicas de São Paulo; e a neurologista Bruna Ituassu, que fala nas redes sobre a rotina de cuidados de pacientes portadores de autismo.