Felipeh Campos x Márcia Dantas: como voto no Troféu Imprensa virou briga

Os jornalistas Marcia Dantas, 37, e Felipeh Campos, 51, protagonizaram uma briga pública.

O que aconteceu

Tudo começou no Troféu Imprensa, quando Felipeh criticou o Jornal Nacional. Ao votar no "melhor jornal", ele escolheu o SBT Brasil e disse que o principal telejornal da Globo estava "um saco" e "tendencioso".

Márcia Dantas comentou no vídeo acima. Uma página escreveu "que preguiça desse sujeito", e a jornalista concordou: "eu também".

Felipeh rebateu em seu canal no YouTube, chamando a ex-colega de "falsa" e "baixa". "Sua atitude atual mostra algo mais profundo: a falsidade. Você nunca teve coragem de se posicionar diretamente. Preferiu agir sorrateiramente, criando ruído nas redes sociais".

A minha carreira foi construída com trabalho e mérito, não com atalhos, nunca precisei de atalhos, principalmente horizontais. Se é que você me entende. Sua postura desrespeitosa me espantou e se te consola, estou contratado, tá bom? Felipeh Campos

Sem citar nomes, Márcia disse que não ia "dar ibope para ninguém". "Tô tão feliz com meu portal, longe de tudo que me fazia mal, me tirava a saúde mental, de gente baixa, gente tóxica, me afastei de todos", disse nos Stories do Instagram.

Deus sabe o que faz na nossa vida, não quero a energia desse tipo de gente. Quero distância de polêmica, de gente assim… E se amanhã me encontrar na festa de Leo Dias, que nem me cumprimente, que passe longe de mim. Preguiça, continuo com muita preguiça. Márcia Dantas

Por fim, afirmou que "o dito cujo" sempre foi bloqueado em suas redes sociais. "Nunca fiz questão de ver nada dele. Fui educada enquanto dividi o trabalho e apenas isso. Como sou com todos", escreveu.