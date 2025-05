Mãe de Viih Tube mostra resultado de cirurgia no rosto: '20 anos a menos'

Viviane Di Felice, 49, mãe da influenciadora e ex-BBB Viih Tube, voltou aos holofotes hoje ao mostrar o resultado impressionante de um procedimento estético. A empresária compartilhou vídeos nas redes sociais detalhando sua transformação facial, com imagens do antes e depois que deixaram os seguidores impactados.

O que aconteceu

Viviane disse estar animada com o procedimento. "Sim, eu fiz. E faria tudo de novo. Depois do facelift deep plane com células-tronco e da blefaroplastia, eu me reconheci de novo. Ou melhor… me reencontrei com a minha melhor versão. Natural, leve, sem exageros, só eu, com 20 anos a menos no espelho e uma autoestima que transborda. Foi a melhor decisão que tomei por mim", declarou em uma de suas postagens.

Nos stories, ela mostrou a rotina após a cirurgia, se arrumando no carro para ir à academia. Viviane também comentou sobre a repercussão da sua aparência renovada: "Sei que vocês vão ficar tentando olhar se estou realmente daquele jeito, se estou com filtro. É real, eu me sinto mais jovem, sempre quis fazer, desde os 39 anos", disse.

Viviane destacou que os cuidados com o corpo já faziam parte do seu dia a dia, mas que sentia necessidade de algo mais para o rosto. "Eu sempre fui muito esforçada, treino todos os dias, faço bike, final de semana estou aqui. Sempre cuidei muito do meu corpo, mas o rosto chega uma hora que não tem jeito, tinha pele e agora não tenho mais nada, o facelift deep plane com células-tronco repuxou o músculos da minha face para me deixar mais jovem, essa é a diferença, não estica a pela igual as plásticas", completou.