Leão: pressão da Globo deixou ponta solta em 'Garota do Momento'

Clarice, personagem de Carol Castro em "Garota do Momento", tem tido um destaque na trama nos últimos dias. Nos próximos capítulos da trama, ela vai ser amarrada em uma camisa de força depois de um embate com Juliano. Leão Lobo analisa o andamento da novela no Splash Show desta terça-feira (6).

Leão acredita que esse desfecho de Clarice foi pensado por Alessandra Poggi, a roteirista da novela, para que a personagem permanecesse próximo da família de Juliano até chegar no momento de ser internada.

No entanto, Leão acredita que a motivação por trás dessa trama veio do desejo da Globo de estender a duração da novela. "Garota do Momento" seria exibida até maio deste ano, mas diante da boa aceitação do público, a emissora resolveu mantê-la na grade até o fim de junho.

Essa estratégia esquisita teve muito a ver com a Globo exigir que a novela fosse até junho (?) Até porque está muito bem de audiência (?) Eu acho que foi isso. Deu uma estremecida na trama que era tão redonda (...) Foi um erro e interferência da Globo

Leão Lobo

