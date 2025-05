Justin Bieber exalta Hailey após rumores de separação

Justin Bieber, 31, repostou uma série de fotos exaltando a esposa Hailey Bieber, 28, após rumores de término do casamento.

O que aconteceu

Cantor postou fotos da modelo em seu Instagram hoje. A postagem aconteceu um dia depois do Met Gala 2025.

Em uma publicação no feed da rede social, o artista compartilhou cliques da influenciadora no tapete do evento de moda. Já em seus stories, publicou outras fotos da mulher.

Recentemente, boatos sugeriram que o casamento de Hailey e Justin Bieber havia chegado ao fim. A suposição aumentou após ele não a acompanhar no Met Gala, que aconteceu nesta segunda-feira. No mês passado, o canadense também se declarou para a esposa, despistando rumores de um possível término.