Isis Valverde faz procedimento estético no bumbum antes de lua de mel

Isis Valverde, 38, realiza procedimento estético no bumbum após casamento com Marcus Buaiz, 45.

O que aconteceu

Atriz investiu em protocolo para redefinir e melhorar a firmeza dos glúteos. A informação foi divulgada pela Quem.

Artista postou o tratamento no Instagram nesta segunda-feira. Na legenda do story, ressaltou: "Cuidando da beleza com a melhor".

Isis Valverde e Marcus Buaiz celebrarão a lua de mel na Itália. "Faz parte da nossa história familiar — ambos temos raízes italianas e o país sempre ocupou um lugar especial na nossa vida", declarou o empresário à Quem.