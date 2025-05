Influenciadora faz harmonização nos pés após comprar sapato de R$ 3.200

Influencer Janaína Prazeres, 35, realiza harmonização facial de pés e compartilha resultado nas redes sociais.

O que aconteceu

Eleita "mulher perfeita" pela inteligência artificial fez procedimento para melhorar aparência e conforto dos pés ao usar salto alto. "Não é só estética. Quem usa salto o dia todo sabe como o pé sofre. Melhorar o formato e o apoio faz toda a diferença no conforto", explicou.

Modelo fitness optou pela harmonização após comprar um sapato de R$ 3.200. "Quando você investe tanto em um sapato, quer que ele fique perfeito nos pés. Eu percebi que algumas marcas e calosidades me incomodavam, principalmente em fotos ou eventos", detalhou.

Com uma coleção de mais de 500 pares de sapato, influenciadora falou que os cuidados com os pés não podem ser negligenciados. "A gente cuida do rosto, do corpo… mas os pés sustentam tudo isso. Valorizo cada detalhe, especialmente porque meus pés me acompanham em tudo."

Janaína Prazeres realizou o procedimento estético em uma clínica de São Paulo. De acordo com a influencer, o resultado superou as expectativas.