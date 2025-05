Denilson sobre relação com Luciele: 'Queriam saber intenções que eu tinha'

Denilson, 47, comentou sobre o início de seu relacionamento com Luciele Camargo, 47, com quem completará 15 anos de casamento.

O que aconteceu

O ex-jogador de futebol relembrou que no início de seu namoro, muitos apostavam que o romance não iria durar muito tempo. "As casas de apostas se ferraram porque diziam que não ia durar seis meses, um ano. Já vou completar 15 anos de casado, completamente apaixonado por ela", afirmou para o Globo.

Sobre a comemoração, Denilson afirmou que, provavelmente, será uma viagem a sós para Alagoas. "Foi um presente que Deus me deu essa relação. A Luciele nunca foi o perfil das mulheres com quem eu acabei me relacionando ao longo da minha vida. Com 29 para 30 anos, eu a conheci. Temos amigos em comum que fizeram força para estarmos juntos. Eles falavam que ela estava no mesmo momento que eu, querendo encontrar uma pessoa bacana, e que combinávamos".

Depois que se conheceram, o atleta quis logo assumir o namoro, mas Luciele pediu que os dois tivessem mais cautela. "Eu doido para tornar público o relacionamento, mas ela não queria isso. Ela tinha um pensamento de que as pessoas iriam criticá-la porque estava com um jogador de futebol, com aquela fama de jogador de futebol. Confesso que não tinha uma fama tão bacana: 'o cara é mulherengo, baladeiro', e ela não queria ter sua intimidade exposta".

No entanto, após um evento que foram juntos, o romance acabou exposto. "Namoramos escondidos, mas fomos convidados para o casamento do Caio Ribeiro, e nesse casamento alguns fotógrafos nos viram. A partir de então, não nos desgrudamos mais."

Ao entrar para a família de Luciele, o ex-jogador teve que conhecer um novo lado de Zezé Di Camargo. "Eu já conhecia porque ele torce para o São Paulo, mas, quando entrei para a família Camargo, o contato que eu tinha amigável passou a ser mais ríspido porque comecei a namorar a irmã. Eles começaram a me tratar não como a celebridade do futebol, mas como um cara que estava envolvido com a Luciele. Queriam saber quais intenções eu tinha com ela".

Denilson ainda rasgou elogios à família de Luciele Camargo. "Isso me chamou a atenção por conta do cuidado, respeito e amor deles por ela. Eu vi uma família muito bacana quando você começa a conviver. Um dos pontos mais importantes da minha relação com eles é que nos identificamos com os valores. A relação com eles é maravilhosa. Temos um convívio bem transparente".