Grupo instrumental Bixiga 70 comemora 15 anos de carreira no Sesc Pompeia

O grupo instrumental Bixiga 70, um dos principais do Brasil, está celebrando o 15º ano em atividade e leva turnê comemorativa ao Sesc Pompeia em duas datas nesta semana.

O que aconteceu

O Bixiga 70 vai se nos dias 9 (sexta-feira) e 10 de maio (sábado). Ingressos já estão a venda no site do Sesc.

Formado em 2011 a partir da união de vários músicos já conhecidos da cena paulistana e vindos de diversas frentes musicais, é comum o Bixiga 70 explorar o território de fusão da música instrumental africana, latina e brasileira. Estão presentes no repertório composições próprias e versões de artistas brasileiros como Luiz Gonzaga, Pedro Santos e Os Tincoãs.

O nome Bixiga 70 está ligado ao endereço do estúdio onde o conjunto nasceu: o número 70 da rua Treze de Maio, endereço do estúdio Traquitana, no coração do bairro boêmio paulistano.

Desde o nascimento, o grupo fez diversas apresentações no Brasil e no exterior após o primeiro "Bixiga 70 - I", lançado no fim de 2011.

Foram os shows no exterior que tornou a banda relevante no cenário global de World Music com apresentações marcantes nos cinco continentes: Reino Unido, Alemanha, Marrocos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Índia e França são alguns dos países que o grupo já passou.

O segundo disco da banda, "Bixiga 70 - II", foi lançado em 2013 pelo selo +1 Discos, de Londres. Os três álbuns seguintes - "Bixiga 70 - III" (2015), "Quebra-Cabeça" (2018), e Vapor (2023), foram pelo selo alemão Glitterbeat.

O resultado dessas gravações foi posto a teste nas duas maiores turnês que a banda já realizou com mais de 44 apresentações no Brasil e no exterior entre 2023 e 2024. É nesse contexto que o palco do Sesc Pompeia recebe a comemoração dos 15 anos do grupo.

Novidades. Para o show especial de 15 anos, a banda faz uma retrospectiva dos cinco discos e também composições que não foram incluídas em repertórios recentes. A apresentação ainda contará com performance dos dançarinos Ricardo Ura e Patrícia Rodrigues, intervenções do poeta Tubarão dulixo, luz de Amanda Amaral, e engenharia de som de Bernardo Pacheco.

A banda Bixiga 70 hoje é composta pelos músicos: Marcelo Dworecki (baixo), Cris Scabello (guitarra), Pedro Regada (teclados), Amanda Teles (percussão), Valentina Factory (percussão), Cuca Ferreira (sax barítono), Daniel Nogueira (sax tenor), Douglas Antunes (trombone) e Daniel Verano (trompete).

SERVIÇO

Local: Sesc Pompeia, em São Paulo.

Quando: 9 (sexta) e 10 (sábado) de maio. Horário: 21h.

Valor dos ingressos: R$18 (credencial plena) / R$30 (meia entrada) / R$60 (inteira).

Vendas nas unidades Sesc e pelo site: https://www.sescsp.org.br/programacao/bixiga-70-2/