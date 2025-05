Ex-É o Tchan vai a mundial de fisiculturismo: 'Sonho se torna realidade'

Ex-É o Tchan Juliane Almeida, 44, se classifica para campeonato mundial de fisiculturismo após vencer competição no fim de semana.

O que aconteceu

Atriz comentou sobre os desafios da competição de fisiculturismo. "Por trás de cada pose, existe disciplina. Por trás de cada sorriso no palco, existe sacrifício. Foram dias difíceis, treinos intensos, dieta seguida à risca, momentos de dúvida", escreveu em um post no Instagram.

Bailarina revelou que houve "superação" no torneio e celebrou a conquista global. "A competição passa, mas o orgulho de não ter desistido fica para sempre. Essa foi mais uma etapa da jornada — e que jornada linda está sendo! E o melhor: fui qualificada para o Olympia! Um sonho que agora se torna realidade", destacou.

Juliane Almeida venceu Emerald Cup Masters Pro, na divisão Masters 40+, em Washington, nos Estados Unidos. Com a vitória, a ex-integrante do grupo É o Tchan se classificou para o Masters Olympia, que será realizado em Tóquio, no Japão, em agosto.