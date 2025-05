Ex-coelhinha da 'Playboy' tinha nojo de sexo grupal: 'Tinha muito medo'

A ex-coelhinha Holly Maddison falou sobre sua experiência na Mansão Playboy, localizada na Holmby Hills, próxima a Beverly Hills, em Los Angeles.

O que aconteceu

Holly morou na mansão de 2001 a 2008, e namorou Hugh Hefner, dono da residência, pelo mesmo período. Na época, ela tinha 20 anos, enquanto ele tinha 70. O empresário morreu em 2017, aos 91 anos.

Ela definiu o período como desagradável e contou que tinha medo de morar na mansão. "Eu tinha muito medo quando estava lá. Depois que me mudei e comecei a entender como as coisas realmente eram, fiquei com muito medo. Eu até tinha medo de ir embora, porque via outras mulheres indo embora e se metendo em situações muito ruins depois", disse em entrevista ao NY Post.

Holly ainda contou que odiava as sessões de sexo grupal no quarto de Hefner. "Aquilo foi nojento. Eu odiei. Deixei bem claro que odiava. As mulheres queriam acabar o sexo o mais rápido possível porque não estavam a fim", disse em papo no podcast "In Your Dreams".

A influenciadora comparou a mansão Playboy com a cientologia. "Sinto que havia uma espécie de mentalidade de culto entre muitas pessoas que cercavam Hef. Você não podia dizer algo ruim sobre ele sem ser, tipo, excomungado. Na cientologia, chamam de pessoa repressiva quando alguém vai contra a igreja. E eu meio que senti que fui tratada dessa forma".