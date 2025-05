Dançarino de Lady Gaga agradece brasileiros e se emociona: 'Me deram tudo'

Ian McKenzie agradeceu a acolhida dos fãs brasileiros de Lady Gaga, 39, durante a estadia da cantora e de sua equipe no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O dançarino publicou um vídeo em que aparece vestido com a camisa da Seleção Brasileira para expressar sua gratidão ao país. "Brasil, vocês me deram tudo! Eu tentei dar tudo de mim e tive um pequeno imprevisto, mas tudo bem. Sei que não vou conseguir responder todas as mensagens, então, só queria dizer: obrigado a vocês, às pessoas que fazem parte da minha vida e que me apoiam de longe...", declarou ele, entre lágrimas.

McKenzie enalteceu a energia e o calor transmitido pelos fãs de Gaga na praia de Copacabana. "Sou abençoado por receber toda essa energia positiva daqui, esse amor. Se há ódio, eu não sei. Nunca vivi a minha vida dessa forma, vocês me conhecem. Só espero existir e continuar fazendo o que estou fazendo."

Ele concluiu incentivando seus seguidores a lutarem pelo que desejam. "Se você tem um sonho, dê o seu melhor, acredite. Trabalhe duro, o máximo que puder. Não estou dizendo que todos os sonhos vão se realizar. Sei que isso não é verdade. Mas tente, porque nunca se sabe."

Ian McKenzie é o membro mais antigo da trupe de bailarinos de Lady Gaga. Ele integra a equipe da cantora desde 2008, quando ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, "The Fame".