Celeste conta com ajuda de duas fadas-madrinhas para se casar

Em cenas previstas para o capítulo de sábado (10), Celeste (Débora Ozório) irá se casar com Edu (Caio Manhente) na novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

O casal Celeste e Edu vai se casar na igreja. A cerimônia será organizada às pressas para que a moça, que está grávida, não fique mal falada na cidade.

Para a preparação da cerimônia, a irmã de Beto (Pedro Novaes) contará com a ajuda de duas fadas-madrinhas. Elas serão Vera (Tatiana Tibúrcio) e Lígia (Palomma Duarte), que ajudarão a jovem a se arrumar para a importante ocasião.

O casamento será observado de longe por Nelson (Felipe Abib). O trambiqueiro, que é pai do noivo, não poderá chegar perto da família após ter aprontado muito conta a ex-mulher e os filhos.

Celeste (Débora Ozório) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.