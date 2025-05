Caroline Dallarosa abre o jogo sobre personagem em 'Garota do Momento'

Caroline Dallarosa, 27, estreou nesta segunda-feira (5) como Camila em "Garota do Momento" (Globo). A nova personagem marca a volta da atriz à TV após papéis de destaque em Malhação - Toda Forma de Amar e Além da Ilusão.

Camila chega para virar a vida de Ronaldo (João Vitor Silva) de cabeça para baixo. O romance entre os dois promete esquentar a história e gerar tensão com Bia (Maisa Silva), que, apesar de não assumir e até negar a si mesma, nutre uma paixão pelo rapaz.

Camila é autêntica e cheia de vida. Fiz esse trabalho com muito amor. Me identifiquei com a personalidade dela logo de cara. É uma mulher à frente do seu tempo, que acredita em viver intensamente Caroline Dallarosa

Dallarosa também elogiou João Vitor Silva, seu colega de cena. "Trabalhar com o João Vitor é incrível. Atuar ao lado de grandes artistas torna tudo ainda mais gratificante", declarou a artista.

Atriz ainda pode ser vista no filme "Tá Escrito", disponível no Globoplay. Além disso, é super influente nas redes sociais, tendo mais de 2,7 milhões de seguidores e mais de 60 milhões de visualizações no TikTok.

Em 2025, Caroline estreia como escritora. Ela vai lançar o romance De Coração, pela Editora Viseu. A obra mistura fantasia e realidade, e acompanha a trajetória de três personagens - Anne, Henri e Sebastian - em uma jornada de mistérios e autoconhecimento.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.