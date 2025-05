Beijo comprometedor movimenta o capítulo de hoje de 'Dona de Mim'

No capítulo desta terça-feira (6) de "Dona de Mim" (Globo), Leo não conta para Stephany que foi demitida. Em seguida, Samuel decide ligar para Leo, mas não consegue falar com ela. Mais tarde, o rapaz se diverte com Sofia, mostrando seu lado carinhoso com a irmã.

Depois, Davi encontra Leo na Feira de São Cristóvão e surge um clima entre os dois novamente. Ao final, Marlon vê Leo beijar Davi.

Davi (Rafa Vitti) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Marlon retoma a luta e expõe a sabotagem de Carlos. Marlon se aconselha com Alan. Bárbara avisa a Marlon que eles foram selecionados para lutar em Miami. Rosa mostra fotos da antiga sede da Boaz para Sofia, e a menina pede para visitar o local.

Costa chama Kami para dançar no concurso de forró. Marlon reclama da pressão de Bárbara para aceitar o convite de ir para Miami. Lucas vê Kami dançando com Costa e filma os dois. Sofia se anima ao chegar ao local da primeira fábrica da Boaz. Kami e Costa vencem o concurso de forró.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.