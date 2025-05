Bebe Rexha rebate críticas no Met Gala e revela dificuldade em engravidar

Bebe Rexha, 35, rebateu as críticas que recebeu por sua forma física após participar ontem do Met Gala.

O que aconteceu

A cantora admitiu ter se chateado com os comentários negativos. "Estou tão cansada das pessoas comentando sobre meu peso", desabafou, por meio do X (antigo Twitter).

Ela contou ter sofrido recentemente um aborto espontâneo e lutar contra problemas de infertilidade. "Tenho síndrome dos ovários policísticos. Engravidei, mas não deu certo, e venho carregando essa dor em silêncio... Mas talvez agora vocês pensem duas vezes antes de comentar sobre o corpo de alguém."

Mais cedo, Bebe trocou alfinetadas com Azealia Banks, 33, sobre o assunto. "Ela está me dando a impressão de ter usado implantes hormonais anticoncepcionais, ou algo assim. Alguém precisa tirar o Nuvaring ou parar com a injeção de hormônios — e não estou tentando zoar ela", comentou Azealia em uma foto de Bebe. "Talvez você devesse procurar algum tipo de terapia, mana. Algo que ajude com essa tristeza profunda e o caos que você vive projetando nos outros. Cura fica bem em todo mundo. Tenta aí", rebateu Bebe, irônica.