Baekhyun: a trajetória do ex-EXO que está com malas prontas para o Brasil

Um dos maiores solistas do K-pop, Byun Baekhyun confirmou que passará pelo Brasil com sua nova turnê, "Reverie". Vocalista principal do EXO, Baekhyun saiu da SM em 2023 e abriu sua própria empresa, a INB100.

O cantor fará show único em São Paulo no dia 15 de junho no Vibra São Paulo. O anúncio da nova turnê chamou atenção dos fãs latinos, pois o Brasil vem logo após o primeiro show, em Seul. A expectativa para as primeiras apresentações é sempre maior pois tudo ainda é novidade —figurinos, setlist, VCRs, etc.

de seoul!! se iba directamente a brasil jasjaj ¿quien organizó el tour? ¿lula? https://t.co/qkVFhVze8Y -- sofía (@dksxcabj) April 30, 2025

Baekhyun levará o show "Reverie" por 29 cidades entre junho e novembro de 2025. Depois de abrir em Seul, ele vem ao Brasil, sobe para o Chile, México, depois inicia a turnê pelos Estados Unidos (seis cidades), Europa (cinco países), Austrália e, finaliza, na Ásia.

Ano passado o cantor fez uma turnê menor, "Lonsdaleite", que foi sucesso absoluto de público e de crítica. O espetáculo não veio ao Brasil ao vivo, mas passou em mais de 120 salas de cinema pelo Brasil, distribuído pela Sato Company.

Parte de um dos maiores grupos de K-pop de todos os tempos, o EXO, Byun Baekhyun é considerado um dos melhores vocalistas da indústria e tem carreira solo de sucesso desde antes de "City Lights", primeiro disco que lançou em 2019.

Desde então, o cantor já lançou outros três discos: "Delight" (2020), "Bambi" (2021) e, mais recentemente, "Hello, world" (2024), primeiro disco pós-serviço militar obrigatório. O disco foi o primeiro que ele lançou já na sua própria empresa.

A setlist da nova turnê deve contar com várias novas músicas do cantor, que lançará seu quinto disco solo no próximo dia 19. O título do álbum é "Essence of Reverie" e abrirá essa nova era que chega logo mais em terras brasileiras.

Ainda não há informações sobre ingressos.