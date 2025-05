Atriz global denuncia racismo em mercado: 'Constrangida'

A atriz Mary Sheila, 42, denunciou ter sido seguida por um segurança em uma unidade do mercado Mundial, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Mary disse que no sábado (3) foi ao mercado com os filhos e foi constrangida por um segurança. "A gente que tem a pele mais retinta, a pele mais pretinha, nós vamos ao mercado e o segurança acha que gente não tem dinheiro para pagar nossas contas", lamentou

A artista, que atuou em novelas como "Elas por Elas" e Todas as Flores" disse que "não é assim" que as coisas funcionam. "O cidadão tem direito a fazer o trabalho dele, mas não pode constranger o outro, né? Temos que ser educados. Não é assim que funciona as coisas. Quando chegar no Mundial preste atenção ou quer outro, porque o bicho está pegando"

Splash entrou em contato com o Supermercado Mundial e aguarda. O texto será atualizado assim que houver resposta.