Após jantar tenebroso, Odete Roitman faz sexo com garçom em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Odete Roitman (Débora Bloch) transa com garçom.

O que vai acontecer

Após o jantar na casa de Solange (Alice Wegmann), que acaba em discussão entre sogra e nora, Odete sai com o garçom que estava servindo no local. Durante a noite, Afonso (Humberto Carrão) e Celina (Malu Galli) perceberam que a vilã não tirava os olhos de Marlon (Ricardo Vianna).

A mãe de Heleninha (Paolla Oliveira) sairá do jantar com o contato do garçom em mãos e não hesita em procurá-lo nos próximos dias. A dona da TCA leva o bonitão para uma suíte de hotel.

Os dois terão uma noite de sexo na banheira cheia de espuma. "Quando a senhora me ligou eu achei que era pra servir numa festa", diz o rapaz. "Não deixa de ser. E pode me chamar de 'você', benzinho", responde ela.

Odete não gostará de ser muito questionada por Marlon. "E você costuma fazer sempre isso? Assim, de convidar...", questiona ele. "Marlon, não vamos pegar nenhum caminho que possa nos levar a cometer uma deselegância. Eu aceito mais champanhe, por favor", rebate a vilã.

A matriarca dos Roitman faz um brinde à noite com o garçom. "Vamos fazer um brinde à essa noite!", propõe ela antes de encher o moço de beijos.

Marlon (Ricardo Vianna) e Odete (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.