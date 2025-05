'Vale Tudo': Solange se mostra corajosa e dá apavoro em Odete Roitman

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Solange (Alice Wegmann) deixa Odete Roitman (Débora Bloch) apavorada ao ter coragem de enfrentar a vilã.

O que vai acontecer

Durante um jantar na casa da namorada de Afonso (Humberto Carrão), a dona da TCA chama a nora para uma conversa particular. "O que eu queria mesmo era ficar sozinha com você pra gente ter uma pequena conversa a sós, de uns cinco minutinhos", pede.

Odete tenta subornar Solange. Ela propõe que a jovem convença Afonso a voltar a morar em Paris em troca de um bom emprego para ela na capital francesa.

A vilã pede que a conversa fique em segredo. "Você não precisa comentar nada da nossa conversa com o Afonso, naturalmente. Ele tende a me ver como uma manipuladora, essas frescuras", diz.

A melhor amiga de Sardinha (Lucas Leto) fica revoltada com a proposta. "A senhora está tentando me subornar com um emprego em Paris pra convencer o Afonso a fazer uma coisa que ele não quer?", questiona.

A conversa acaba em uma discussão entre as duas. "Você é uma insolente, sabia?", fala Odete. "Sou. Eu sou abusada, sou insolente... Eu sou resistência. E ninguém fala assim comigo não! Minha mãe me deu educação, mas também me ensinou a não abaixar a cabeça pra quem não se dá ao respeito", rebate Solange.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.