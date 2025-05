SBT cria torcida organizada fake no Troféu Imprensa: 'Tem que dar o sangue'

O SBT levou ao ar a 55ª edição o Troféu Imprensa, no último domingo, após hiato de três anos. O evento, que foi gravado no dia 24 de abril, na sede da emissora, em Osasco, na Grande SP, chamou atenção por contar com uma torcida organizada fake para recepcionar convidados, famosos e estrelas do canal.

O que aconteceu

Splash marcou presença no tapete vermelho da cerimônia de premiação do evento do SBT para conversar com os famosos. Entretanto, quem ganhou a cena foi um grupo de mulheres que gritava a plenos pulmões a cada celebridade que chegava à festividade —mesmo no caso dos pouco conhecidos.

Nem mesmo o sol forte de 26°C que castigava a área de estacionamento do SBT, local onde foi montado o tapete vermelho, desanimou o grupo de "fãs". A dinâmica era simples: elas tinham de recepcionar os famosos gritando seu nome na chegada ao Troféu Imprensa.

A reportagem apurou que o SBT recorreu a uma agência de modelos e figurantes e contratou 35 delas para formar uma "torcida organizada". "É uma torcida organizada. O SBT solicita, e eu trago as modelos. Estou há 17 anos nessa parceria com eles", revela Josy Davino, CEO da agência Jd Produções.

Troféu Imprensa: Mateus Solano comparece a premiação do SBT Imagem: Leo Franco / AgNews

O pré-requisito para participar dos eventos do SBT, segundo Josy, é se entregar do início ao fim da ação. "Tem que fazer a diferença, tem que ser animada, entregar, gostar do SBT, participar e dar o sangue. A primeira coisa é estar disposta a participar, ou a gente nem seleciona."

As modelos e figurantes disponibilizadas pela agência para eventos e novelas do SBT costumam receber cachê pelo trabalho. As pessoas só deixam de receber alguma bonificação quando veem em participação com caravanas.

Elas receberam uma ajuda de custo simbólica num evento como hoje. Todos os trabalhos comigo têm cachês, mas quem vem por caravana não recebe. Vem por gostar mesmo e querer estar no SBT. Elas estão aqui para recepcionar os convidados e, depois, entram para premiação.

Após mais de meio século premiando os destaques da televisão, esse foi o primeiro Troféu Imprensa organizado pelo SBT após a morte de Silvio Santos (1930-2024). O evento foi apresentado por Patricia Abravanel e Celso Portiolli e teve 21 categorias com celebridades sendo premiadas pelo trabalho na TV.