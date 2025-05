Simon Pegg diz que Tom Cruise arrisca vida pelo público: 'Maluco'

Simon Pegg, 55, admitiu que Tom Cruise, 62, já arriscou sua vida pelo público.

O que aconteceu

De acordo com o ator, o astro de "Missão Impossível" é maluco. "Literalmente arrisca a vida pelo público. Eu já disse 'você é completamente maluco' muitas vezes para ele. Mas ele se importa muito com isso", disse em entrevista à People.

Simon Pegg elegeu a cena da moto caindo do penhasco de "Dead Reckoning", da parte um, como sua favorita. "Era de roer as unhas, porque literalmente víamos [Cruise] desaparecer, e então tínhamos que esperar para ouvir 'boa cobertura' [significando que seu paraquedas abriu com segurança] no rádio. Foi um momento de prender a respiração."

Artista confessou que viu Tom Cruise nervoso pela primeira vez em "Nação Secreta", de 2015. "Havia muitas variáveis, coisas que poderiam ter dado errado. Tudo é gerenciado nos mínimos detalhes. A equipe de dublês é incrível. Tom é obviamente incrivelmente dedicado a garantir que esteja pronto", pontuou.