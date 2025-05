Rihanna faz primeira aparição de nova gravidez no Met Gala; veja fotos

De Splash, no Rio

Rihanna chegou ao Met Gala com barriga de fora e levantou uma pergunta: cantora está grávida do terceiro filho?

O que aconteceu

Sites internacionais, como o TMZ e o Page Six, informam que a gravidez é uma realidade. Fontes próximas ao casal confirmaram a gestação aos portais.

Cantora chegou ao evento com um look azul justo ao corpo que deixa a barriga de fora. Ela e o marido A$AP Rocky, um dos co-anfitriões do MET Gala 2025, eram um dos casais mais esperados da noite.

"Aposentada" da música, Rihanna é mamãe de Rza, de 2 anos, e Riot Rose, 1, frutos da relação com A$AP Rocky. "Mãe de 3", comentou uma internauta.

Veja reações nas redes sociais:

Rihanna GRÁVIDA colocou a barriguinha pra jogo!

Está indo para o #MetGala

Linda nossa diva #MetGala2025



pic.twitter.com/DwhacRFXCU -- Julia (@eujuliasteil) May 5, 2025

Rihanna. Mama of 3 -- ladidai (@ladidaix) see linkinbyeo (@ladidaix) May 5, 2025