Festival Nômade encerra com encontros, estreias e novos discos no palco

O Festival Nômade, que rolou no fim de semana em São Paulo, parece ter sido a grande vitrine para os novos discos brasileiros de 2025. E, no domingo (4), não faltaram encontros, estreias e momentos memoráveis.

Logo no início da tarde, o rapper (ou não?) Yago Opróprio encarou o sol quente com um show com visuais coloridos que preenchiam o palco. A missão de se apresentar no primeiro horário é sempre ingrata, já que o artista precisa contar com a disposição dos fãs para chegar cedo e encarar o sol. Quem conseguiu, cantou junto enquanto ele dividia o palco com o sideman Gabriel Sielawa e a DJ Maah Fernandes.

Na sequência, Rachel Reis subiu ao palco visivelmente nervosa. Era a primeira vez que apresentava ao vivo o repertório de "Divina Casca", seu segundo disco, lançado em abril. Apesar de um ou outro ajuste no início entre as faixas, ela se soltou rápido.

Rachel Reis toca ao vivo seu novo disco, 'Divina Casca' Imagem: Rafaela Strabelli/Divulgação

E o show, claro, foi crescendo junto com ela. A baiana, que já tem uma base sólida com os hits de "Meu Esquema", mostrou que está pronta para um novo capítulo.

No fim da tarde, Silva chegou com a serenidade de quem está no seu habitat natural. "Esse é meu horário favorito para tocar", disse o capixaba, embalado pela luz dourada e pela presença de uma fã que o esperava com um girassol nas mãos, a flor que estampa a capa de "Encantado", seu disco mais recente.

Flor Jorge se apresenta no palco Bosque Imagem: @timedefoto/divulgação

Entre os palcos, o público teve um respiro na área do bosque, onde rolava o palco alternativo. Por lá, além da discotecagem brasileira de Tutu Moraes, quem se apresentou foi Flor, filha de Seu Jorge. Com apenas uma guitarra como companhia, ela mostrou as faixas de "Prima", seu disco de estreia.

Já João Gomes trouxe o peso da popularidade — e um certo nervosismo. Na entrevista com Titi Müller, antes de subir ao palco principal, parecia sentir a responsabilidade. Mas bastaram os primeiros acordes para que ele se soltasse e sua voz grave ganhasse o espaço.

O público respondeu em coro aos hits como "Eu Tenho a Senha", "Dengo", "Pedaço de Pecado" e "Mete um Block Nele". Ainda teve espaço para versões em piseiro de clássicos do Kid Abelha e de Adriana Calcanhotto.

Um dos pontos altos foi o encontro com Jota Pê, parceiro no recém-lançado álbum "Dominguinho". O sanfoneiro Mestrinho, que também integra o projeto, apareceu apenas em vídeo para justificar sua ausência. Eles embalaram o público com o sucesso "Beija Flor", mas João também fez questão de cantar a música do colega, de quem se declarou fã, "Ouro Marrom".

João Gomes e Jota.pê antes de apresentação no Festival Nômade Imagem: Edu Araújo/AgNews

O momento fofura foi a chegada da mulher e o filho para o assistirem do próprio palco. Com uma banda que conta com duas sanfonas, João Gomes vai envolvendo e apresentando todos os músicos ao longo show, sobretudo os de maior destaque: além das sanfonas, o sax e a guitarra. E, a cada gesto, provava por que é um dos grandes nomes do momento.

À noite, Alcione reinou absoluta. A diva do samba derreteu corações com seu repertório clássico e a simpatia de sempre. Dedicou o show a Seu Jorge, que assistia da plateia — e acabou sendo intimado ao palco. Ao fim de "Doce Veneno", ele ajoelhou-se para beijar a mão de Marrom, que seguiu desfilando o melhor do samba.

O encerramento ficou nas mãos do BaianaSystem, que apresentou o novo show criado especialmente para o disco "O Mundo Dá Voltas", lançado em janeiro. As apresentações da banda são verdadeiros rituais.

A banda encerrou o festival com a força de um verdadeiro ritual. Corpo, som e imagem em alta voltagem, em que o público respondeu ao chamado da música e do líder da banda, Russo Passapusso, com muitas rodas e gritos políticos. Um final à altura de um festival que promove a brasilidade.