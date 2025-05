Decoração: como foi 2ª Prova das Mulheres no Power Couple; veja ranking

A edição de hoje do Power Couple Brasil 2025 (Record) mostrou a segunda Prova das Mulheres da temporada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi a prova

A dinâmica consistia nas esposas decorarem uma sala de estar em um tempo estabelecido, de acordo com o gosto dos maridos. Contudo, elas não iriam ver o modelo original montado por eles.

A prova exigia memória afetiva, agilidade, sensibilidade e conhecimento do gosto do marido. Eram 9 objetos e a cada objeto escolhido e corretamente posicionado no ambiente, as esposas somam pontos.

Ao final da execução, completaria a prova quem acertasse ao menos 5 objetos.

Conseguiram concluir o desafio 8 esposas. Emilyn, Adriana, Nat, Giovanna, Carol, Talira, Cris, Silvia e Bia somaram o valor à sua conta com o marido. Os demais casais tiveram o valor apostado subtraído da soma do casal.

Após o fim do ciclo, na formação da DR, o casal com menor somatório estará automaticamente na DR.

Ranking após prova

1 - Nat e Eike: R$ 59.000

2 - Emilyn e Everton: R$ 57.000

3 - Adriana e Dhomini: R$ 55.000

4 - Cris e Kadu: R$ 54.000

5 - Talira e Pessina: R$ 51.000

6 - Bia e Gui: R$ 50.000

7 - Silvia e André: R$ 49.000

8 - Giovanna e Diego: R$ 48.000

9 - Carol e Radamés: R$ 45.000

10 - Gretchen e Esdras: R$ 38.000

11 - Rayanne e Victor: R$ 27.000

12 - Francine e Júnior: R$ 24.000

13 - Gi Prado e Eros: R$ 22.000

** Já na segunda DR, Ana Paula e Antony não participam das provas do ciclo.