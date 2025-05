Paulo Vieira rebate reclamação de Leo Dias a seu respeito: 'Acho engraçado'

Paulo Vieira, 32, rebateu o comentário feito por Leo Dias, 49, a respeito dele no Troféu Imprensa, promovido na noite de ontem pelo SBT.

O que aconteceu

O jornalista reclamou de uma suposta onipresença no comediante nas plataformas da Globo. "O Paulo Vieira está em tudo que é lugar. Acho que são três ou quatro programas dele no sistema Globo. Eu tô cansando de ver o Paulo Vieira", afirmou Leo, ao justificar o voto em Tiago Barnabé, 40, ao invés de Paulo na categoria de Melhor Humorista.

Paulo ironizou a reclamação de Dias e negou que esteja 'aparecendo demais' no canal carioca. "Eu acho engraçado falar que eu estou em tudo, sendo que meu programa só tem 10 episódios por temporada (uma por ano). Ano passado, por exemplo, eu passei o ano todo gravando 'Pablo e Luisão' (série do Globoplay)… Não fiz nada na TV", apontou, no X (antigo Twitter).

Ele brincou com o fato de suas aparições, muitas ou poucas, serem 'marcantes'. "O problema é que eu marco. Uma aparição e só se fala de mim, kkkk. Aqueles."

O humorista concluiu agradecendo a indicação ao prêmio, ao qual não pôde comparecer por motivos de agenda. "No mais, eu fiquei muito feliz com a indicação ao Troféu Imprensa e agradeço ao convite do SBT e da Patrícia Abravanel pra estar no programa. A Globo liberou, mas infelizmente não consegui ir por motivo de agenda. Máximo respeito a todos os colegas."