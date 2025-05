'Me sentia menos mulher': Paolla já sentiu vergonha por não planejar filhos

No Roda Viva (TV Cultura), Paolla Oliveira refletiu sobre a pressão que sofria por não planejar ser mãe.

O que aconteceu

Atriz contou que, no passado, sentia vergonha por não ter esse planejamento em sua vida — mas que isso mudou. A atriz ainda revelou que a pressão social é muito intensa. "Considero não ter filhos. Existe a possibilidade de ter depois, eu congelei meus óvulos".

Ela revelou que perdeu uma publicidade por ter sido julgada uma "mulher menos família" apenas por não planejar ter filhos. "Fui julgada de insensível, de ser dura, amarga".

Me sentia menos mulher. Me sentia menos familiar. Tem uma publicidade que, enfim, eu estava quase para acontecer e falaram que era melhor não me escolher porque 'eu era menos família'. Como assim menos família, gente? Eu vivo para minha família. Só aqui nessa conversa informal eu falei mil vezes sobre meu pai, minha mãe, como é a vida em família. Me sentia muito estranha quando falava sobre isso. As coisas mudaram. Que bom que a gente pode rever isso e falar com mais tranquilidade sobre as nossas escolhas. É uma escolha da mulher. Paolla Oliveira