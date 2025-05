Leão: Debora Bloch ainda não convenceu como Odete Roitman em 'Vale Tudo'

A aparição de Odete Roitman em "Vale Tudo" era esperada pelo público do remake da novela e aconteceu na última semana. Na nova versão, a icônica personagem é vivida por Debora Bloch que, para Leão Lobo, ainda não conseguiu convencer no papel da vilã. Ele falou sobre no Splash Show.

O colunista do UOL atribuiu alguns fatores para a sua avaliação. Um deles, inclusive, é como o roteiro novo da trama tira algumas características importantes da personagem, como seu apego com o neto, Tiago.

Na versão original, o lado mais humano de Odete era uma forma do público conseguir se conectar com ela de alguma maneira. Beatriz Segall foi a responsável por dar vida à personagem na primeira versão de "Vale Tudo".

Eu também estou com dificuldade de falar da Debora Bloch na novela. Ela não está mal, ela faz tudo correto, mas a gente lembra ainda da Beatriz Segall. Não tem como não comparar, mas ainda está um pouco difícil. Ainda quero ver mais. (...) Ela ainda não causou um impacto.

Leão Lobo

