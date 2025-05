Lady Gaga escreve recado em Livro de Ouro do Copacabana: 'Não esqueceremos'

Lady Gaga, 39, já deixou o Brasil após show histórico no Rio de Janeiro, mas eternizou sua passagem também no Livro de Ouro do Copacabana Palace.

O que aconteceu

Cantora fez show para 2,1 milhões de pessoas, segundo a Riotur. Todos os dias no Rio de Janeiro ela ficou hospedada na suíte presidencial do Copacabana Palace.

A artista eternizou passagem pelo hotel de luxo escrevendo mensagem de próprio punho no Livro de Ouro do local: "Copacabana, obrigada pelos momentos que nós nunca esqueceremos".

Recado seguiu: "Agradecemos sua gentileza e vamos sentir saudades do povo do Brasil. Com amor, Lady Gaga e Michael Polansky". O nome do empresário Michael Polansky, 46, que é noivo da cantora, foi assinado por ele mesmo.

Livro de Ouro do Copacabana Palace tem mensagens de nomes importantes no cenário artístico e político mundial: como rei Charles 3º, Madonna, Kate Moss, Nelson Mandela e Walt Disney.