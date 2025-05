Jojo Todynho exibe mudança após perder 80kg: 'Me amar foi minha revolução'

Jojo Todynho, 28, compartilhou alguns registros que mostram as mudanças de seu corpo após passar pelo processo de emagrecimento.

O que aconteceu

A influenciadora aproveitou o dia de sol para publicar uma foto de biquíni, ressaltando o poder do amor próprio: "Me amar foi minha revolução", dizia a legenda da foto publicada nos Stories do Instagram.

Nesta manhã, Jojo ainda demonstrou que acordou muito animada para seguir em sua rotina de treinos. "Acorda! Toma teu whey, teu negocinho e vai treinar", incentivou os seguidores.