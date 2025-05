Homem invade casa de Jennifer Aniston com carro enquanto atriz estava lá

Jennifer Aniston, 56, teve sua casa no bairro de Bel Air, em Los Angeles, invadida de carro por um homem desconhecido.

O que aconteceu

O motorista de 70 ultrapassou os portões da residência com o veículo, enquanto a atriz descansava no interior do local. A assessoria de Jennifer ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

Os seguranças de Aniston retiraram o invasor do automóvel à força e o mantiveram "sob vigilância armada" até a chegada da polícia. De acordo com o portal TMZ, ele foi levado em seguida, sob acusações não divulgadas.

O motorista se queixou de dores após a colisão e foi atendido por uma equipe médica no local.